Временные ограничения на пересечение белорусской границы будут сняты с 3 апреля. Рассказываем, что изменится

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2022 года №197 «Об изменении Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 года №624» отменены ранее введенные ограничения на пересечение границы в условиях COVID-19.

С 00:00 3 апреля для граждан Беларуси въезд в страну и выезд не ограничены. ПЦР-тест (сертификат о вакцинации) не требуется.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в Беларусь и выезд также не ограничены. Вместе с тем, для въезда иностранцам необходим ПЦР-тест (сертификат о вакцинации).

Отмечаем, что необходимость наличия ПЦР-теста (сертификата) для въезда в Беларусь не распространяется на иностранцев, прибывающих в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе следующих транзитом через территорию иных стран. Также, иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно.

Гражданам России для въезда в Беларусь через белорусско-российский участок границы ПЦР-тест (сертификат) не нужен.

Напоминаем, что пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется как на наземном участке, так и в аэропортах.

С подробной информацией о порядке и правилах пересечения границы вы можете ознакомиться на нашем интернет портале.