Ремонт дорог в Мозыре

На обслуживании государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз» находится больше 190 километров дорог в городе. Приводить в порядок улично-дорожную сеть уже начали. В первую очередь ремонт коснется улиц с наиболее интенсивным движением и, соответственно, наиболее интенсивным разрушением. Ямы уже заделали на Рыжкова от ул. Мира и до Примостовой и на Притыцкого. Работы начаты на Пролетарской в районе заправки. В Мозырском коммунальнике рассказали, что работы будут вестись по ходу движения. Вниз по Пролетарской, затем Куйбышева, Интернациональная, Страконицкий, Дружбы, Мира, Гагарина, Юности, Малинина и так далее. В списке на текущий ремонт около 40 улиц. Также в рамках выделенного финансирования планируется текущий ремонт некоторых придомовых территорий и дорог рядом с домами, в которых ведется капитальный ремонт. Работы по устранению критической ямочности велись холодным асфальтом. После запуска асфальтобетонных заводов будет производиться ямочный ремонт улично-дорожной сети в рамках выделенного финансирования. В Мозыре асфальт делают в УМ-58 и ДРСУ 186. Асфальтные заводы, в свою очередь, включаются в работу при наличии битума, который производят на Мозырском НПЗ. Ожидается, что более активно к ремонту дорожной сети приступят в конце марта — начале апреля.