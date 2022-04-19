В средней школе № 12 прошел фестиваль «Готовы Родине служить!» в рамках патриотического воспитания молодежи.

К службе в армии нужно готовиться заблаговременно, и морально, и физически. В этом уверены в 12 школе, поэтому учреждение образования стало единой площадкой для проведения военно-патриотического фестиваля. В субботу, 16 апреля, здесь собрались команды подростков, а также сборная пограничного отряда, чтобы сразится в ловкости, меткости, силе, а также в интеллектуальном состязании.

Штурмовая лестница, стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, гиревая эстафета, челночный бег в противогазах. Для этих ребят суббота выдалась, действительно, насыщенной. Небольшая передышка в физическом плане, где отдыхали мышцы, но должен был быть напряжен мозг – интеллектуальный конкурс по истории Великой Отечественной войны.

За команды и за отдельных участников болели наставники, педагоги и приятели. Александр Новиков пришел поддержать друга Сергея Метлушко. Проведение подобных мероприятий – это яркое воплощение военно-патриотического воспитания на практике, а еще организация школьного досуга в выходной. Участники получили сладкие подарки, и яркие эмоции. Организаторы фестиваля «Готовы родине служить» надеются, что его проведение станет традицией.