С Днем рождения, «Планета детства»! Детскому саду № 41 исполнился год

«Планета детства» на «Поле чудес» торжественно открылась ровно год назад. Новый ясли-сад с порядковым номером «41» построили в густонаселенном микрорайоне. И это был долгожданный подарок для более чем трех сотен семей с маленькими детьми.

«Планета детства» – кодовое название, которое дали новому садику. Здесь царят добро, творчество и успех. А каждое утро с нетерпением и радостью ждут ребят. И они вместе с родителями отвечают воспитателям полной взаимностью.

Первый год жизни детского сада номер 41 оказался насыщенным яркими событиями и наградами. По результатам проекта «Марафон олимпийского образования» мозыряне стали лучшими в стране. Победу одержали в республиканском фестивале «Безопасное детство». Малыши активно участвовали в проектах «Я — блогер!» и «Я — исследователь!». Коллекция дипломов и наград дошкольников и их педагогов пополнялась практически каждый месяц. Впрочем, главным достижением руководитель детсада Ольга Шевченко называет вовсе не награды.

Максимальный акцент в детском саду – на здоровье. Программа пребывания у дошкольников насыщенная. Много времени и внимания уделяется спорту. Но не забывают и о творческом, эстетическом и нравственном воспитании маленьких мозырян. Пожалуй, лучше всего об этом расскажут сами родители, которые искренне и от всей души поздравляют «свой» детский сад с первым днем рождения!

С Днем рождения, «Планета детства»!