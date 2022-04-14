В ДТП на Бульваре Юности пострадала 8-летняя девочка. Ребенок выбежал на проезжую часть недалеко от пешеходного перехода

Днем, 12 апреля, 59-летний водители автомобиля «УАЗ» двигался по бульвару Юности, совершил наезд на школьницу в районе дома №44. По предварительной информации, 8-летняя девочка внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. ДТП произошло в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенка с травмами доставили в больницу. ГАИ продолжает проверку. Родителям напоминают: как можно чаще повторяйте с детьми правила дорожного движения. Лучший пример для вашего сына или дочери – ваш собственный.