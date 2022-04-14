Этой весной культурный Мозырь порадует яркими нетривиальными мероприятиями. Одно из них – шоу-программа к 20-летию народного молодежного театра «Легион»

Народный молодежный театр «Легион» приглашает зрителей отпраздновать 20-летие коллектива. К красивой юбилейной дате художественный руководитель театра Александр Мазьков и его талантливая творческая команда готовят нетривиальное шоу. Предстоящее мероприятие – не классический спектакль или концерт. Это, скорее, интерактивная программа, где найдется место отрывкам из лучших спектаклей, общению со зрителями, танцам, песням и мощной энергии «легионеров». Хореограф проекта – Александр Зенченко. Юбилейное шоу запланировано на 27 апреля. Покажут его всего один раз!