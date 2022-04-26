Труженица тыла Анастасия Ивановна Талюк принимала поздравления с наступающим Днем Победы

Мозыряне активно готовятся к встрече Дня Победы. До праздника остаются считанные дни. Традиционно в предпраздничные дни главные герои и адресаты поздравлений и пожеланий – это ветераны войны, труженики тыла и лица, пострадавшие от военных действий. В этом году они получат материальную помощь от государства. Выплаты начались с 25 апреля.

Внушительная делегация из представителей соцзащиты, журналистов, школьников, отправляется к труженице тыла Анастасии Ивановне Талюк, с цветами, поздравлениями, пожеланиями. Пенсионерка, которой в этом году исполняется 95 лет, встречает гостей пасхальным приветствием.

Делегацию возглавляет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Слинько. Анастасия Ивановна внимательно слушает искренние поздравления.

Несмотря на свои годы, Анастасия Ивановна следит за всеми новостями, визит гостей быстро перетекает в живую беседу. Когда началась война, ей было всего 14 лет. В тылу делала все, что могла, ради общей Победы. После восстанавливали разрушенную страну. Вышла замуж, родила двоих детей, рано потеряла мужа, поэтому чтобы поднять дочку и сына, пришлось трудиться, не покладая рук. Сейчас у Анастасии Ивановны уже двое внуков и трое правнуков. Она переживает за судьбу подрастающего поколения, поэтому поздравления от школьников было слышать особо приятно. В конце неформального и действительно душевного мероприятия – вручение материальной помощи от государства, которая приурочена ко Дню Победы. Всего в Мозыре и районе ее адресатами станут 191 человек. Это ветераны и лица, приравненные к ним, получат материальные выплаты.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ