Театр «Легион» приглашает на юбилейное шоу!

Много веселья, танцев, общения и отрывки из лучших спектаклей. Народный молодежный театр «Легион» приглашает зрителей на премьеру шоу-программы, посвященной 20-летнему юбилею коллектива.

На сцене Дворца культуры нефтепереработчиков царит веселая атмосфера. В таком же настроении – задорном и улыбчивом, — актеры народного молодежного театра «Легион» выйдут к зрителю вечером 27 апреля. Ведь повод для встречи «легионеров» с поклонниками самый радужный – красивая юбилейная дата, 20 лет.

На сцену в шоу-программе выйдут ровно 20 человек. Давние поклонники увидят любимых актеров, которым рукоплескали больше десяти лет назад. Будет зажигать и молодежь, которая только-только начала играть в спектаклях. У каждого «легионера» — свой путь в народном театре. И одна большая любовь к искусству.

К красивой юбилейной дате художественный руководитель театра Александр Мазьков и его талантливая творческая команда готовят нетривиальное шоу. Предстоящее мероприятие – не классический спектакль или концерт. И это вызывает особый интерес. Приходите 27 апреля во Дворец культуры нефтепереработчиков и разделите радость празднования Дня рождения «легионеров»!

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ