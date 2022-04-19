Совместные учения работников Мозырского лесхоза и районного подразделения МЧС прошли на базе Криничанского лесничества

В этом году пожароопасный период начался очень рано. С приходом солнечной теплой погоды увеличивается опасность возникновения пожаров. Часто самый незначительный источник – горящая спичка, непотушенный окурок, может стать причиной пожара в лесном массиве с большими последствиями. Тушением лесных пожаров совместно с работниками МЧС занимаются и работники лесного хозяйства.

В связи с этим на базе Криничанского лесничества была проведена практическая отработка взаимодействия районного звена государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по ликвидации пожаров в природных экосистемах.

По легенде учений на окраине лесного массива Криничнского лесничества произошло крупное возгорание сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнем группой отдыхающих, которое удалость оперативно обнаружить при помощи системы раннего обнаружения пожара.

Первой на пожар прибывает дежурная команда лесхоза, а также трактора с плугом и бочкой сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Криничная». Для тушения применяются ранцевые огнетушители, а трактором создается заградительная минерализованная полоса. Спустя считанные минуты на помощь приезжают пожарные отделения лесхоза и работники МЧС. Благодаря оперативным действиям работников лесного хозяйства, а также спасателей-пожарных пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня вглубь леса.