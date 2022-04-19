С 18 по 24 апреля на территории Гомельской области проходит «Неделя нулевого травматизма». Повышенное внимание – соблюдению трудовой и производственной дисциплины, безопасности работников на рабочих местах.

Безопасный труд – то, к чему стремится каждое предприятие района. С 18 по 24 апреля этой теме на Мозырщине и по всей Гомельской области уделяют повышенное внимание. В рамках «Недели нулевого травматизма» руководителям предприятий и организаций рекомендовано провести дополнительные тематические мероприятия. В том числе, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажей, стажировок и проверок знаний по вопросам охраны труда. Продвигать и поддерживать концепцию нулевого травматизма в стране продолжают уже несколько лет. Специалисты отмечают, одна из основных причин несчастных случаев на производстве – нарушение трудовой дисциплины и профильных инструкций. Также к трагедиям зачастую приводит игнорирование руководителями своих прямых обязанностей по охране труда.