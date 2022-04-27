В завершающую стадию вступила весенняя призывная кампания-2022. Военный комиссариат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов на неделе проводит отправку молодого пополнения в ряды вооруженных сил Беларуси. Сегодня под звуки марша «Прощание славянки» на службу отправились будущие спецназовцы и десантники.

Ранним утром у ворот военкомата Мозырского, Ельского и Наровлянского районов многолюдно. Родители, бабушки и дедушки, друзья и любимые девушки собрались, чтобы проводить на службу в армию молодых ребят. Отправка пополнения в Вооруженные силы страны началась в понедельник, 25 апреля. А сегодня в числе новобранцев – будущая элита: парни срочную службу пройдут в спецподразделениях.

Выбором воинской части призывники довольны. Пройти службу в спецназе – особый повод для мужской гордости.

Под звуки марша «Прощание славянки» новобранцы покидают Мозырщину. Маршировать они еще не умеют, но точно научатся в ближайшее время. Уже в мае они впервые услышат команду командира «Рота, подъём!». А пока взмахом руки из автобуса прощаются с родителями и друзьями. Следующая встреча – уже на присяге.