Качественный сервис и хороший выбор? На местах проверили участники выездного семинара по торговле

Сфера торговли Мозырского района насчитывает 1745 торговых объектов общей площадью 116 тысяч квадратных метров. Соответствующий государственный социальный стандарт выполнен, и даже перевыполнен. Но сколько магазинов и торговых центров действительно готовы предоставить покупателям качественный сервис и хороший выбор? Об этом и не только говорили участники выездного совещания.

Количество магазинов и торговых центров на Мозырщине продолжает увеличиваться. Только за три месяца этого года появились 54 новых объекта. Норматив в 610 квадратов торговых площадей на тысячу человек, мозыряне опережают на 300 квадратов. Отчетные цифры лишь подтверждают: конкуренция в этой сфере сегодня высокая.

Чтобы продемонстрировать новые подходы в работе, руководителей магазинов, торговых организаций и сетей пригласили на выездной семинар. Директор рынка «Привоз» Игорь Билинский уверен, за успехом стоит большой труд и четкая маркетинговая стратегия. От старого формата на «Привозе» начали отходить больше двух лет назад. Постепенно перестроили значительную часть площадей и превратили «базар» в стильный торговый квартал. С главной задачей управляющего рынка – грамотно направить трафик покупателей, — справляются и нестандартными методами. Например, для детей построили игровую площадку. Здесь же есть яркие фигуры животных для фотосессий, пешеходный световой фонтан. Там, где развлечения, недалеко и до покупок.

Схожий путь развития выбрали и в МТК «Полесье». Второй этаж магазина «На Ростанях» реконструировали в начале этого года. Чтобы увеличить торговую площадь, пришлось снести стену. Светлые тона в отделке помещения усиливают акцент на товарные группы. Да и сам ассортимент расширился. Результат – увеличение товарооборота сразу на 40%! Кстати, в этом магазине самый большой выбор промтоваров белорусского производства.

Среди участников семинара немало представителей продовольственных магазинов. Об организации торгового пространства рассказывали на примере нового «Смака» в торговом центре «Бульвар». Какого размера должны быть проходы для покупателей? Как сделать выкладку на полках и паллетах, чтобы покупатель не прошел мимо? Что нового в продуктовой корзине мозырян? На каждый вопрос получен ответ. Модель работы «Лучшее – для любимых покупателей» выбрана и в торговой сети «Дары от Зари». Фирменный магазин на бульваре Юности был открыт одним из первых. Хорошую репутацию, заработанную годами, здесь стараются беречь. Радуют акционными предложениями, новинками ассортимента и всегда – свежестью продукции.

Качество и вкус продукции под брендом «Дары от Зари» по достоинству оценили и конкуренты. Дегустация продукции предприятий-изготовителей – еще одна приятная часть семинара.

Итоги работы организаций торговли Мозырского района за первый квартал этого года подвели на пленарном заседании. Современный покупатель требователен и к ассортименту, и к качеству товаров и обслуживания. Успешно сдать этот экзамен перед мозырянами и гостями города удается не всем. А значит – время учиться и внедрять новые подходы.