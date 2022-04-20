В Гомельской области продолжают реализацию проекта по подготовке руководителей для сельскохозяйственной отрасли. Одно из базовых хозяйств проекта – совхоз-комбинат «Заря». Накануне заместитель директора по растениеводству Руслан Юницкий провел День наставника для двух коллег-резервистов.

Со старта уникального проекта – «Из резервиста – в руководители», — прошло почти три недели. Будущие директора сельскохозяйственных предприятий готовятся к высокой должности, стажируясь в крупнейших и успешных профильных организациях. Как без пяти месяцев директора осваиваются на новых местах, контролируют ответственные за успех проекта члены областной комиссии.

На мозырской «Заре» накануне прошел День наставника. Здесь подготовку проходит главный инженер калинковичской «Родины» Александр Манько. Раз в месяц на стажировку приезжает «заочник» — главный инженер предприятия «Слободское имени Ленина» Андрей Рак.

Тонкостями отлаженной работы и успешных процессов в рамках Дня наставника с коллегами делился замдиректора по растениеводству «Зари» Руслан Юницкий. Опытнейший специалист с большим стажем работы, в том числе, на руководящей должности – отличный пример для участников революционного проекта. При внимательном отношении, один день тесной практической работы с Русланом Викторовичем может заменить резервистам десятки часов теоретических уроков. «Заря» — предприятие многопрофильное, со своей производственной базой, переработкой и торговой сетью. А значит, подготовку резервисты-будущие руководители здесь пройдут серьезную.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ