Можно ли запечатлеть войну в фотографиях более чем через 70 лет? Знают участники масштабного фотопроекта «Прикоснись к истории»

Совсем скоро Беларусь отметит 77 годовщину Победы. Память о Войне бережно сохраняют многие годы. Ценность имеет каждая фотография, каждый документ, награда или просто воспоминание. Сберечь историческую память призван необычный фотопроект под названием «Прикоснись к истории». Его автор – педагог дополнительного образования Татьяна Журавлева.

Можно ли запечатлеть войну в фотографиях более чем через 70 лет? Оказывается – можно. Самое важное в этом даже не антураж, а память о тех далеких событиях. На этих черно-белых фотографиях – наши современники, участники масштабного фотопроекта «Прикоснись к истории». Его автор – педагог дополнительного образования средней школы №13, руководитель театра моды «Стрекоза» Татьяна Журавлева. Реализовать задуманное помог калинковичанин Юрий Зарецкий. Идея необычного фотопроекта появилась после участия в военно-исторических реконструкциях, организатором которых выступает клуб «Калинковичско-Мозырский Поиск».

Школьники 21 века перевоплотились в детей 40-х годов прошлого столетия. Вместо модных образов – затертые фуфайки и грубые платки, вместо подиума – заснеженный лес или чистое поле… Театр моды принял участие в театре военных действий. Сложнее всего было передать чувства и эмоции людей в условиях войны. Вместе с реконструкторами ребята прожили один день из прошлого. Военно-исторические реконструкции – это тот урок истории, который запомнится на всю жизнь. Родители приобщают к истории детей. Но зачастую и сами втягиваются в процесс. Елена Сигай неожиданно для себя тоже стала участником военно-исторической реконструкции. А фотопроект считает важным элементом воспитательного процесса.

Сегодня фотопроект «Прикоснись к истории» насчитывает более 200 работ. Их уже увидели жители Мозыря, Калинковичей, Гомеля. Сейчас выставка находится в Минске, в Доме Кино. В ближайшее время работа над проектом продолжится. Новые фотоработы отразят события победного 45-го года.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.ТКМ