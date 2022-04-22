Итоги работы отрасли животноводства за январь – март подвели на семинаре – совещании

На нынешнем семинаре-совещании обсудили много важных животноводческих тем: это и выращивание поголовья крупного рогатого скота, и работу с больными животными, и тему искусственного осеменения, реконструкцию помещений и, в целом, благоустройство территории фермы. Мероприятие включало в себя как практическую, так и обширную теоретическую части. На пленарном заседании в исполкоме подвели итоги и обсудили ряд важным тем. На семинаре-совещании также вручили кубки работникам, которые показали наилучшие результаты в животноводческой сфере в первом квартале этого года.