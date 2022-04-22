Большая часть проблем касается работы ЖКХ и состояния дорог

В Мозырском райисполкоме прием по личным вопросам и прямую телефонную линию провел заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко. Всего по телефону поступило два звонка. Еще одна мозырянка была предварительно записана на прием.

Нина Ачаповская – на прием к заместителю председателя облисполкома Андрею Конюшко записалась заранее. Нина Терентьевна живет в 21 доме по ул. Нефтестроителей. Выступает женщина не только от своего имени, но и от имени соседей. Среди озвученных проблем: вопросы качества проведенного капитального ремонта дома и благоустройства придомовой территории. Так же женщина рассказала, что из-за одинаковых кодов на дверях всех подъездов, дом превратился в проходной двор. Еще одна проблема – старые аварийные тополя рядом с окнами. Председатель райисполкома Елена Павлечко заверила заявительницу, что в ближайшее время будет решен вопрос благоустройства: ямы во дворе заделают, тротуарную дорожку поправят. Деревья поручено обследовать на предмет аварийности. Все озвученные вопросы взяты под контроль. По словам Андрея Конюшко большая часть проблем, с которыми люди приходят на прием касается работы жилищно-коммунального хозяйства и состояния дорог.

Прим по личным вопросам – та форма работы, которая несет пользу не только тем, кто обращается за помощью. Представителям администрации района и области такое общение позволяет, как говорится, «держать руку на пульсе», понимать характер и глубину проблем. Приемы проводятся регулярно, согласно графику, с которым можно познакомиться на сайте администраций.