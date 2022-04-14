Девятиклассники мозырской гимназии приняли участие в экологической акции по уборке берега Припяти

С заботой о родном городе и окружающей природе. Юное поколение мозырян не осталось в стороне от весенних мероприятий по наведению порядка. Фронт работ для девятиклассников городской гимназии – берег реки Припять вдоль улицы Советской.

Это место действительно популярно среди мозырян и гостей города. В новой парковой зоне в теплое время года гуляют взрослые и дети, появляются рыбаки. Но правило «Чисто там, где не мусорят», к сожалению, соблюдают не все. Гимназисты непорядок исправили.

Волонтерские и экологические тренды современная молодежь поддерживает активно. Что позволяет надеяться, с этим поколением город над Припятью продолжит славиться своей красотой и чистотой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ