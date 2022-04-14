Агросеминар прошел на базе Мозырского района. Его участники отправились на поля экс-базы Криничная наблюдать за севом кукурузы

В районе продолжается посевная кампания. Уже завершился сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых. На очереди – кукуруза. Аграрии Наровлянского и Мозырского района собрались, чтобы обсудить все нюансы и важные моменты процесса посевной.

Посевная в самом разгаре. Пока солнце отогревает промерзшую за зиму землю, руки аграриев понемногу ее возделывают. Часть площадей уже засеяно. Яровые, зерновые и зернобобовые – в земле. Очередь за кукурузой. Она и в самом деле – царица наших полей. В структуре посевных площадей занимает добрую половину. Аграрии Наровлянского и Мозырского района собрались, чтобы проговорить нюансы посевной. Семинар-учеба прошел при участии главы района Елены Павлечко. Обсудив теорию в зале райисполкома, земледельцы выдвинулись на поле Эксбазы «Криничная» в урочище «Матрункова гора». Поле уже подготовлено для сева кукурузы на силос. Накопленным опытом по выращиванию стратегической культуры делился руководитель предприятия Николай Рубаха. Вопросы технологии дополнил заместитель по растениеводству Владимир Сухоцкий. Оптимальные сроки посева уже близятся.

Чтобы добиться хорошей всхожести, зерно должно лечь в теплую землю. Аграрии ежедневно мониторят температуру почвы. Пока она прогрелась до 6-8 градусов. Для теплолюбивой кукурузы этого еще мало. По планам сев стратегической культуры проведут с 20 чисел апреля по 9 мая. Холодная весна в этом году немного придерживает аграриев на старте. Но то, что плохо для одной культуры, хорошо для другой. Многое в итоговом результате зависит и от техники. Особое внимание уделили настойке оборудования. Именно от правильной работы сеялки зависит и расход, и глубина закладки зерна. Важно учесть и количество удобрений. Их излишки скажутся на итоговой себестоимости продукции, недостаток негативно отразится на урожайности. На семинаре внимание обратили и на соблюдение безопасных условий труда. После посевной предстоит обеспечить царице полей еще и правильный уход.

Лилдия Потар, Юрий Горобец. ТКМ