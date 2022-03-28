Взрослая музыка в исполнении юных дарований. «Весенний дебют» в Мозыре

В Мозыре прошел районный конкурс юных исполнителей на струнно-смычных инструментах «Весенний дебют». Творческое мероприятие уже стало традиционным. Подробности далее.

Взрослая музыка в исполнении юных дарований. Пронзительные звуки виолончели и скрипки призваны растопить сердца членов жюри и набрать максимальное количество баллов, чтобы победить. Конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Весенний дебют» проводится уже в третий раз подряд. Место проведение – детская школа искусств № 2. Именно здесь собираются мозыряне, которые своим хобби, а может и будущей профессией, выбрали музыку. Младшим – еще нет и 9, старшие уже подростки.

Раскрытие музыкально-образного содержания исполняемых произведений, техничность, а еще культура поведения на сцене. Оценочные критерии. Юные музыканты старались презентовать себя как можно выгоднее. Одной техничности мало, только композиция, пронесенная через себя, вызывает отклик. Конкурс – это возможность показать, на что способен.

Задачи «Весеннего дебюта» – выявление и поддержка талантливых юных музыкантов, развитие способностей, популяризация искусства. Для этих ребят занятия музыкой – это в первую очередь, не для победы в конкурсе, а для себя.

Конкурс «Весенний дебют» уже стал мозырской традицией и настоящим музыкальным событиям. Победители получают дипломы и грамоты. Также на мероприятии отмечают и педагогов. воспитанники которых достигли наибольших результатов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ