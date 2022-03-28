В Калинковичском районе пьяный сельчанин угнал иномарку и врезался в столб

17 марта в калинковичскую милицию поступило сообщение: произошло дорожно-транспортное происшествие, Фольксваген Пассат врезался в дерево. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же он управлял чужой машиной. Оказалось, вначале он вместе с хозяином «Фольксвагена» распивал спиртное в д. Березовка. Когда владелец уснул, взял ключи и поехал кататься по району. В Юровичи пьяный гонщик въехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел в правый кювет, где врезался в дерево. С закрытым переломом левой ключицы его госпитализировали в районную больницу. Получив медицинскую помощь, мужчина сразу же сбежал. А владелец разбитого автомобиля обратился с заявлением в милицию. Беглеца задержали по ориентировке патрульные милиционеры на вокзале в Калинковичах. По факту угона возбуждено уголовное дело.