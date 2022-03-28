Весна – время пробуждения, оптимизма, обновления, а еще наведения порядка. Субботник прошел на Мозырщине 26 марта

Более 450 тыс. жителей Гомельского региона вышли на областной субботник. Мероприятие по наведению порядка на земле активно поддержали и мозыряне.

Весна – время пробуждения, оптимизма, обновления, а еще наведения порядка. Сезон субботников официально стартовал в минувшие выходные. Сотни мозырян поддержали общественно важное мероприятие.

Так называемая территория нового парка. Здесь традиционно трудятся работники культуры. Ведь это общегородское место культурного отдыха. На полезное мероприятие многие приходят с детьми, чтобы традиция передавалась из поколения в поколение.

Директор Мозырского районного центра культуры и народного творчества Сергей Зайковский опытный участник субботников, еще со студенческих времен. В полезности дела по наведению порядка убежден на 100 процентов. А еще совместный труд на свежем воздухе сплачивает.

Современные студенты тоже постоянные участники субботников. Территория уборки большая и непростая – периметр вокруг университета, кроме склонов, потому что это уже считается альпинистские работы. В нынешнем субботнике приняли участие около 40 студентов Мозырского педагогического университета.

В минувшую субботу активность наблюдалась и на территории областного лицея. Здесь белили деревья, обрабатывали туи, наводили порядок во дворике. Во вторник трудовой десант будет приводить в порядок непосредственно кабинеты, в которых учатся. Кстати, на этом субботнике был замечен и министр культуры лицейского правительства.

Всего в областном субботнике приняли участие более 450 тыс. жителей Гомельского региона. Заработанные средства, а это свыше Br2 млн, пойдут на завершение работ на мемориале «Партизанская криничка» на месте базирования партизанского отряда «Большевик» под Гомелем, а также на ремонт, реставрацию памятников подвигу времен Великой Отечественной войны.