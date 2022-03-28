Международный день театра отметили 27 марта. В Мозыре зрителей пригласили на праздничный показ репертуарного спектакля. А перед началом вручили награды за труд коллективу драмтеатра.

Международный день театра артисты Мозырского драматического отметили, как и полагается, на подмостках. Показ спектакля предварили праздничной частью: со сцены звучали поздравления и самые добрые пожелания в адрес всего коллектива. Почетные грамоты и благодарности вручили артистам драмы, художнику-модельеру и представителям административного аппарата. К слову, в Беларуси всего 5 райцентров имеют свой профессиональный театр. Один из них – в Мозыре. Народный театр городского Дома культуры в городе над Припятью появился 100 лет назад, в 1922 году. Несколько раз театр реорганизовывали. И уже в 1990 году решением Гомельского облисполкома был образован Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа. Сегодня в труппе драмтеатра больше 25-ти талантливых актеров. Афиша не скупится на премьеры, каждый сезон радуя зрителей новыми постановками. Профессиональный праздник отмечали весьма зажигательно: зрителям представили классику грузинской драматургии, пьесу «Ханума».