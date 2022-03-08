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Рубрика: Новости

В праздник — с теплом и заботой! Украинских женщин, которые находятся в Мозырском роддоме и горбольнице, с 8 марта поздравили представители районной администрации, «Белой Руси» и Красного Креста.

8 марта 2022, 20:08

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