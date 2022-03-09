Итоги социально-экономического развития Мозырского района за 2021-й год подведут 11 марта

Финальную черту трудового 2021-го года подведут в Мозыре в пятницу, 11 марта. В Городском Дворце культуры пройдет торжественное собрание, на котором будут чествовать передовиков. В этот день станут известны названия лучших предприятий среди промышленников, сельхозсферы, предприятий транспорта, связи и энергетики, предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. Им вручат переходящие знамена. Отдельные награды во время подведения итогов получают руководители предприятий и организаций, которые внесли свой особый вклад в социально-экономическое развитие района. Отметим, на территории Мозырского района находятся 22 предприятия, многие из которых известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Среднемесячный объем экспорта составляет 60% от среднемесячного объема производства. В 2021 году рост экспорта товаров увеличился в полтора раза к уровню 2020 года. Техническое перевооружение в прошлом году продолжалось на Мозырском НПЗ, ОАО «Мозырьсоль», Беларускабеле, Мозырском ДСК, Мозырских молочных продуктах и других предприятиях. За 2021 год в районе введено в эксплуатацию почти 26000 кв. м индивидуального жилья, построено 6 таунхаусов, 7 многоквартирных домов. Свои жилищные условия улучшила 831 семья, 236 из которых – многодетные. Открыты 61 объект торговли и 8 объектов общественного питания. Достижениями отметились сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.