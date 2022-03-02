Утвержден мартовский график проведения по субботам прямых телефонных линий

В марте с руководством Мозырского районного исполнительного комитета пройдут четыре субботние прямые телефонные линии.

5 марта на связи с мозырянами будет заместитель председателя райисполкома Феликс Галюк. Председатель райисполкома Елена Павлечко будет на связи 12 марта. 19 марта – на вопросы ответит первый зампред Елена Каленик. 26 числа прямая линия состоится с управляющим делами райисполкома Александром Чигиром. Телефон прямой линии 30-02-02, Время проведения – с 9 до 12 часов.