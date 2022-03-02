Утвержден график приема граждан руководством Мозырского районного исполнительного комитета и Совета депутатов на март

Согласно утверждённому графику, прием граждан руководством Мозырского райисполкома и Совета депутатов, будет осуществляться регулярно. Так, председатель райисполкома Елена Павлечко прием граждан в марте проведет дважды: 9-го и 23-го числа. Председатель Районного Совета депутатов Галина Кудина — 16 марта. В графике обозначены даты приема граждан заместителями председателя и управляющим делами райисполкома. Время приема: с 8 до 13 часов. Предварительно нужно записаться по указанным телефонам.