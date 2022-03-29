Прямую телефонную линию и прием по личным вопросам провел начальник главного экспертно-правового управления КГК Республики Беларусь Андрей Матюшенко

Прямую телефонную линию и прием по личным вопросам в Мозырском райисполкоме провел начальник главного экспертно-правового управления Комитета госконтроля Республики Беларусь Андрей Матюшенко. Вместе с ним на приеме присутствовали представители исполнительной власти района и председатель Мозырского межрайонного комитета государственного контроля Сергей Будник.

За время горячей линии на номер телефона поступило два звонка. Чтобы разобраться в вопросе более детально, одному из звонивших предложили прийти на личный прием. Мозырянин Николай Сергеевич рассказал, что не согласен с обозначенными границами своего участка. С этим вопросом он неоднократно обращался в различные службы и ведомства. С помощью представителя землеустроительной службы райисполкома Андрей Матюшенко постарался вникнуть в суть проблемы. И решить застарелый вопрос так, чтобы с одной стороны не нарушить законодательство, а с другой удовлетворить все стороны конфликта. Суть следующего обращения – нарушение банком гарантий по возврату вклада. Мозырянин Петр Андреевич оказался одним из тех, кто не смог вернуть свои деньги, которые некоторое время назад доверил банку. Валютный отзывной вклад предложили возвращать с депозита частями. Ситуация с возвратом валютных вкладов сегодня действительно напряженная. Мозырянину предложили написать заявление в головной офис банка и изложить суть проблемы либо вернуть всю сумму в белорусских рублях.

В целом, за короткое время приема Андрей Матюшенко старался максимально полно разобраться в каждом частном вопросе и найти способы его решения. По окончании приема граждан Андрей Матюшенко посетил завод «Беларускабель», где ознакомился с работой предприятия и пообщался с руководством и представителями трудового коллектива.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ