Мозырянин Евгений Титов поставил перед собой задачу – второй раз попасть в книгу рекордов Гиннесса



Имя Евгения Титова году уже попало в Книгу рекордов Гиннесса в 2014. Тогда студент Гомельского государственного технического университета побил мировой рекорд по самому быстрому жонглированию тремя предметами, он 466 раз поймал теннисные мячи за одну минуту. И сертификат соответствующий имеется. Прошли годы, амбиции остались. Сейчас Евгений Титов снова хочет покорить вершину Гиннесса, только уже с другим рекордом – наибольшая продолжительность жонглирования тремя предметами с завязанными глазами.

Спортивный зал 5 школы. Именно здесь будет пытаться установить новый рекорд Гиннесса Евгений Титов. Администрация учебного учреждения решила жонглера – рекордсмена сделать главным героем своего спортивного праздника, своего рода мотиватором ребят к успеху и различного рода достижениям. Несмотря на то, что Евгению предстояло весьма волнительное мероприятие – установление мирового рекорда, молодой человек не подавал виду, что переживает. Ведь для него жонглирование – это своего рода медитация.

К фиксации рекорда в Книгу Гиннесса есть ряд жестких требований. Видеозапись, присутствие двух независимых свидетелей, и одного эксперта. У Евгения Титова получилось, со второй попытки он фактически уже побил нынешний мировой рекорд по продолжительности жонглирования тремя предметами с завязанными глазами. Результат мозырянина 43 минуты 1 секунда, предыдущий рекорд составляет 32 минуты 7 секунд. Сейчас Евгений Титов занимается оформлением и переводом на английский всех необходимых документов, чтобы вместе с видеодоказательством отправить на экспертизу.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ