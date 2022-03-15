Мозыряне продолжают помогать украинцам, которые бежали от войны

На данный момент в Мозыре находится несколько десятков граждан Украины, которые вынуждены были уехать, спасая свои жизни и жизни своих детей. Большинство из них живут в общежитии Мозырского НПЗ. Вынужденным переселенцам помогают предприятия, общественные организации и простые граждане. Аккумулятором помощи стала Мозырская районная организация Красного Креста.

Кто-то однажды сказал: «Все улыбаются на одном языке». Плачут на одном языке тоже. Сегодня в общежитии Мозырского НПЗ живет 22 украинца, здесь 22 трагедии и одна большая общая беда. Лидия Викторовна приехала в Мозырь с дочерью, зятем и двумя внучками, младшей из которой всего 8 месяцев. Бежали от пуль, от взрывов… от смерти.

Оксана с трехлетней Викторией приехала из Гостомеля, муж в Киеве, о судьбе родителей ничего неизвестно. Бежали впопыхах, не взяли даже паспорт. В чужой стране, без денег, без одежды, без продуктов. Так не случилось. Людям помогают предприятия, общественные организации и простые граждане. Аккумулятором помощи стала районная организация Красного креста. Сотни мозырян не остались равнодушны к чужой беде. Приносят одежду, обувь, средства гигиены, лекарства, деньги. Украинцы, спасая свои жизни и жизни своих детей, бежали буквально в том, в чем были.

В Телеграмм создан специальный мозырский чат, который называется «Помощь беженцам из Украины». В нем более 1 100 участников. Волонтеры выкладывают информацию, о том, в чем нуждается каждый отдельный человек, который вынужден был впопыхах покинуть свой дом. Также перечислить средства можно в адрес Гомельской областной организации Красного Креста.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ