Дорога по улице Рыжкова. Были просто ямы, а стали ямы рукотворные. Когда отремонтируют проезжую часть?

Ремонт участка улицы Рыжкова, начиная с Кургана Славы и до пересечения с улицей Ленинской, дорожники начали еще до больших мартовских выходных. На месте ям, образовавшихся после зимних морозов, появились вырезанные куски асфальтного покрытия. С момента начала ремонта прошло уже больше недели, но проезжая часть до сих пор зияет выбоинами. На спуске водителям приходится то и дело пересекать сплошную линию и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать препятствия. В мозырские коммунальники пояснили, что в настоящее время на данном участке дороги ведутся ремонтные дороги. Перед укладкой асфальта заранее были выполнены подготовительные работы. Вырезанные куски планировалось заделать в течение двух-трех дней. В планы вмешалась погода. Из-за низких температур заводы, специализирующиеся на выпуске дорожного покрытия, пока приостановили производство. Сроки выполнения работ перенесли. В планах коммунальных служб закончить ремонт этого участка проезжей части в двадцатых числах марта. Пока водителям рекомендуют прислушиваться к требованиям временных дорожных знаков и снижать скорость при проезде этого участка дороги.