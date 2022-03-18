«Любовь. Искусство. Жизнь». Выставка талантливого калинковичского художника Григория Сафронова

В художественной галерее «Очарованные родным краем», которая расположена в центральной районной библиотеке имени Пушкина, сейчас работает выставка талантливого калинковичского художника Григория Сафронова под названием «Любовь. Искусство. Жизнь». Торжественное открытие пройдет 26 марта в 3 часа дня. На мероприятии можно будет пообщаться с мастером.

Мысли, размышления, эмоции и главное – впечатления. Все это в картинах талантливого калинковичского художника Григория Сафронова. С творчеством мастера мозыряне могут познакомиться в центральной районной библиотеке имени Пушкина. От работ, созданных на протяжении многих лет, буквально веет позитивом. Яркие краски излучают солнечный свет, а скорее даже свою энергетику. Любовь к искусству идет с самого раннего детства.

«Любовь. Искусство. Жизнь». Название экспозиции. Слово «любовь» не случайно стоит первым. Все работы Григория Сафронова проникнуты этим чувством. Для мастера живопись – это не просто творчество, это сама жизнь. Художник, педагог и просто невероятно обаятельный и позитивный человек. Картины Григория Сафронова находятся в музеях Беларуси, а также во многих частных коллекциях за рубежом. Нынешняя выставка – это подарок мозырянам. Познакомиться с картинами Григория Сафронова и лично с самим художникам все желающие могут на официальном открытии выставки. Мероприятие пройдет 26 марта, начало в 15 00.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ