Члены Совета Республики Национального собрания проведут 23 марта единый день приема граждан в Гомельской области. Парламентарии посетят все районы региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы, по возможности посодействуют в решении вопросов. Пройдет прием и в Мозыре. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Русый Михаил Иванович проведет 23 марта 2022 года с 10.00 часов личный прием граждан в Мозырском райисполкоме (г. Мозырь, площадь Ленина, д. 16). Предварительная запись на прием осуществляется 17, 18, 21 и 22 марта с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для записи: 8-0236-30-01-07, 8-0236-30-01-17