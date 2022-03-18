В рамках Республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее» в средней школе №7 прошло мероприятие, участие в котором приняли и дети, и родители. За соревновательной борьбой наблюдала наша съемочная группа.

Спортивное мероприятие, организованное на базе 7 средней школы собрало вместе представителей разных поколений. В одном зале собрались и дети, и родители. Команда первой школы против команды седьмой, а все вместе – за здоровое будущее. Команда «Беркут» и команда «Молния» отчаянно сражались за победу в восьми эстафетах. Проявить себя можно было и полосе препятствий, и в меткости, и в мастерстве владения мячом. Жюри предстояло выявить сильнейшего. А зрителям – поддержать спортивный дух своей команды. Эмоции, действительно били через край. Участники обоих команд старались по максимуму. По итогам конкурса жюри решило разделить победу. Со счетом 32-32 победила дружба.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ