Кадровый резерв сельского хозяйства собирался на Мозырщине на выездной практический семинар. О чем рассказали и что показали потенциальным руководителям?

Молодым – везде дорога. А нарабатывать опыт нужно не только в теории, но и на практике. Сегодня в Гомельской области реализуется уникальный проект: в некоторых сельхозпредприятиях уже в апреле появятся новые заместители директоров, на временной основе. Их главная задача – накопить реальный руководящий опыт.

Мозырщина сильной кадровой подготовкой славится на всю страну. В кулуарах говорят: «Если нужно показать отличный практический опыт, отправляйтесь в город над Припятью». В этот раз на практический семинар в Мозырский район пригласили специалистов, состоящих в кадровом резерве. Кто-то из молодых людей в этом зале в будущем займет должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия одного из белорусских райисполкомов. Сегодня же – время, когда своим опытом работы с ними делятся в крупнейших сельскохозяйственных предприятиях. Большую производственную экскурсию начали с «Зари». На «Заре» уверены, в производстве животноводческой продукции нет мелочей! Каждый шаг – от выпаивания и вакцинации новорожденных телят до сбалансированного рациона питания всех животных, — под строгим, иногда даже жестким, контролем. Эта ферма в Барбарове была построена еще при Советском Союзе, потом реконструирована. Здесь знают цену каждому литру молока. Поэтому к буренкам отношение особое: чистота, нет сквозняков, поддержание климата в цехах зависимости от погоды на улице. Участники семинара времени зря не теряли: в полной мере воспользовались возможностью задать вопросы специалистам «Зари». По каждой теме получив исчерпывающие ответы. Аналогичная ситуация – и при посещении эксбазы «Криничная». На старте посещения молочно-товарной фермы Гурины начали с экономических вопросов: рентабельность производства, средняя заработная плата, структура выручки.

Хороший руководитель доходы продолжает вкладывать в развитие своего предприятия. Так, около двух месяцев назад на ферме появился новый агрегат: измельчитель кормов готов работать за троих. Современный высокопродуктивный – в эксбазе уже оценили. Ведь качественный сбалансированный корм для буренок – залог роста тех самых привесов и надоев, которыми славится сельхозсфера Мозырщины. В «Криничной», как и на «Заре» подробно отвечали на каждый вопрос резервистов. Итоги участники семинара подвели на пленарном заседании.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ