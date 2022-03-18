Кадровый резерв сельского хозяйства собирался на Мозырщине на выездной практический семинар. О чем рассказали и что показали потенциальным руководителям?
Молодым – везде дорога. А нарабатывать опыт нужно не только в теории, но и на практике. Сегодня в Гомельской области реализуется уникальный проект: в некоторых сельхозпредприятиях уже в апреле появятся новые заместители директоров, на временной основе. Их главная задача – накопить реальный руководящий опыт.
Мозырщина сильной кадровой подготовкой славится на всю страну. В кулуарах говорят: «Если нужно показать отличный практический опыт, отправляйтесь в город над Припятью». В этот раз на практический семинар в Мозырский район пригласили специалистов, состоящих в кадровом резерве. Кто-то из молодых людей в этом зале в будущем займет должность начальника управления сельского хозяйства и продовольствия одного из белорусских райисполкомов. Сегодня же – время, когда своим опытом работы с ними делятся в крупнейших сельскохозяйственных предприятиях. Большую производственную экскурсию начали с «Зари». На «Заре» уверены, в производстве животноводческой продукции нет мелочей! Каждый шаг – от выпаивания и вакцинации новорожденных телят до сбалансированного рациона питания всех животных, — под строгим, иногда даже жестким, контролем. Эта ферма в Барбарове была построена еще при Советском Союзе, потом реконструирована. Здесь знают цену каждому литру молока. Поэтому к буренкам отношение особое: чистота, нет сквозняков, поддержание климата в цехах зависимости от погоды на улице. Участники семинара времени зря не теряли: в полной мере воспользовались возможностью задать вопросы специалистам «Зари». По каждой теме получив исчерпывающие ответы. Аналогичная ситуация – и при посещении эксбазы «Криничная». На старте посещения молочно-товарной фермы Гурины начали с экономических вопросов: рентабельность производства, средняя заработная плата, структура выручки.
Хороший руководитель доходы продолжает вкладывать в развитие своего предприятия. Так, около двух месяцев назад на ферме появился новый агрегат: измельчитель кормов готов работать за троих. Современный высокопродуктивный – в эксбазе уже оценили. Ведь качественный сбалансированный корм для буренок – залог роста тех самых привесов и надоев, которыми славится сельхозсфера Мозырщины. В «Криничной», как и на «Заре» подробно отвечали на каждый вопрос резервистов. Итоги участники семинара подвели на пленарном заседании.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Кадровый резерв сельского хозяйства собирался на Мозырщине на выездной практический семинар
Кадровый резерв сельского хозяйства собирался на Мозырщине на выездной практический семинар. О чем рассказали и что показали потенциальным руководителям?