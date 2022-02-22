Все глубже и глубже. На Интернациональной под колесами автомобилей проваливается дорога. Когда устранят проседание?

Горка из щебня вместо асфальтной впадины. На ул. Интернациональной еще в начале зимы начала проваливаться дорога. Кульминация событий наступила в прошедшие выходные. Асфальт вскрыли коммунальные службы. Когда же в истории поставят точку? Подробности – в сюжете.

Часть дороги на ул. Интернациональной еще в декабре начала уходить под землю. Поначалу автомобилисты просто притормаживали, подъезжая к асфальтной впадине. Через некоторое время грунт просел глубже, яму приходилось объезжать по встречке. С течением времени проблема усугублялась, а точнее сказать, углублялась. Всему виной – порыв подземных коммуникаций, обнаружить который было крайне сложно.

Коммунальникам пришлось применять специальный прибор, который улавливает звуковые волны на глубине. Именно с его помощью удалось найти точное место аварии. В выходные порыв устранили. Яму засыпали щебнем и огородили. В планах – ремонт этого участка проезжей части.

Ремонт проведут на всем периметре проседания. Пока началу работ мешает погода. Кроме того, по словам коммунальников, у них нет возможности закупить необходимый объем асфальта. Заводы по производству дорожного покрытия работают сезонно и начнут функционировать не раньше середины марта. Примерно на этот период, при условии хорошей погоды, запланирован ремонт данного участка дороги.