Первый раз на выборах: студенты МГПУ рассказали, почему для них важно участвовать в голосовании

С сегодняшнего дня началось досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию Республики Беларусь. Ровно в 10 утра участки открыли двери. На участке №10, который расположен в корпусе Мозырского педагогического университета, голосование идет активно. Здесь свое избирательное право могут реализовать жители части домов по ул. Студенческая. Среди них много будущих педагогов. Особое внимание – голосующим впервые. Таких среди студентов педуниверситета – 34 человека. Некоторые из них пришли на участок уже сегодня, не дожидаясь основного дня голосования. Кто-то уезжает на выходные к родителям, у других есть планы на воскресенье. Но объяснять, почему решили прийти раньше основного дня голосования, по закону не требуется. Каждому гражданину, который реализует свое право впервые, приготовлены подарки. В остальном процедура голосования стандартная. Досрочное голосование продлится до субботы включительно. Прийти на участок можно с 10 до 14.00 и с 16 до 19 часов. В день референдума, 27 февраля проголосовать можно будет с 8 утра до 8-ми вечера. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ