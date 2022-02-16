В выставочном зале начала работу фотодокументальная выставка «У скорби нет срока давности…» в память о жертвах геноцида мирного населения на территории Мозырщины

«У скорби нет срока давности…». Это отчетливо понимаешь, глядя на старые черно-белые фото, на пожелтевшие листы бумаги. Через несколько секунд после щелчка фотоаппарата эти люди будут уже мертвы, это последние мгновения жизни наших земляков. Трупы в Озаричском лагере смерти, тела на виселицах. Это мозыряне, которые могли бы жить. Белорусы, евреи, поляки, русские. Фашизм не особо смотрел на национальность, возраст, пол. Протоколы опросы свидетелей, материалы работы Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний нацистов на территории Мозырского района за 1944–1946 гг, фото разрушенных знаний – театр, почта, мебельная и спичечная фабрики, электростанция. Материалы расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны для выставки предоставили прокуратура Мозырского района и Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. Экспозиция, которая разместилась в одном из залов выставочного, хоть и небольшая, но очень содержательная. Она призвана напомнить о тех страницах истории, которые являются трагическими для всех поколений белорусов и мозырян в частности.