Почему автобусы перестали приходить вовремя?

По расписанию автобус уже должен прийти, а в действительности – отсутствует. В последнее время мозыряне столкнулись не просто с небольшой непунктуальностью в работе общественного транспорта. Из расписания выпадают целые рейсы. Автобусы не приходят ни в указанное время, ни спустя несколько минут. О данной проблеме в автобусном парке знают. Но пока решить ее невозможно по объективным причинам – болеют водители.

Уже на следующей неделе расписание движения некоторых маршрутов пересмотрят и проведут небольшую оптимизацию. Временные изменения в графике движения общественного транспорта отразят в расписаниях, которые размещены на остановочных пунктах. Мозырян просят обращать внимание на вносимые корректировки, чтобы сократить время ожидания автобуса.

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Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ