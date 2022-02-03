Участники автопробега предприятий нефтехимической области посетили Мозырский нефтеперерабытывающий завод

Республиканский автопробег, посвященный Году исторической памяти в преддверье республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию, стартовал в понедельник в Минске. Участники, среди которых представители предприятий нефтехимической отрасли, уже побывали в Могилеве и Гомеле. В Мозыре колонну автопробега встречали на Мозырском НПЗ.

Участники автопробега объезжают важные памятные места Беларуси, посещают памятники и мемориальные комплексы. Кроме того, делегация навещает трудовые коллективы предприятий нефтехимической отрасли, которые расположены по всей стране. Автопробег дает возможность вовлечь в диалог максимальное количество участников. Общение с сотрудниками Мозырского гиганта продолжилось в стенах Дворца культуры нефтепереработчиков. Здесь обсудили поправки, внесенные в главный закон страны, подчеркнули важность участия в предстоящем референдуме каждого работника отрасли. Затем участники автопробега отправились на Курган Славы, место важное не только для мозырян. Делегация посетила мемориальный комплекс. К вечному огню возложили корзины и цветы. Память – это то, что заставляет ценить настоящее и уверенно смотреть в будущее. Участники автопробега еще раз вспомнили, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне. Вслед за Мозырем делегация отправится в город Бобруйск. За неделю участники автопробега посетят 10 ключевых предприятий нефтехимической отрасли. И, конечно, маршрут автоколонны включает десятки остановок на знаковых для белорусов местах воинской славы.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ