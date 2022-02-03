Форум «За Беларусь!» на Мозырщине собрал активисток Белорусского союза женщин со всей Гомельской области.

Активистки Белорусского союза женщин со всей Гомельской области собрались в Мозыре на масштабный форум с весьма патриотичным названием «За Беларусь». Красивые, нарядные, с хорошим настроением и с фирменными символами БСЖ – синими шарфами и васильками. Женщины и цветы – это практически слова синонимы. Собрались, чтобы познакомиться, пообщаться, обменяться опытом, идеями, а еще высказать свою гражданскую позицию в преддверие референдума по поправкам в Конституцию. Мир, процветание, социальные льготы, защита института брака и семьи, сохранение исторической памяти, духовность и нравственность. Именно за это выступают участницы форума и именно такой они видят Беларусь будущего. Активистки Белорусского Союза женщин выступали в трудовых коллективах, участвовали в диалоговых площадках, на которых обсуждались поправки в Конституцию. Их инициатива о традиционных семейных ценностях вошла в новую редакцию основного закона страны. На форуме собрались представительницы разных районов, разных сфер деятельности. Поэтому вопросы затрагивались из промышленности, сельского хозяйства, патриотизм и толерантность как основа многонационального государства. Основной лейтмотив форума «За Беларусь!» – донести до каждого жителя Гомельской области важность участия в референдуме по поправкам в Конституцию, который пройдет 27 февраля.