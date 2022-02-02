Народному молодежному театру «Легион» — 20 лет

Народный молодежный театр «Легион» отмечает красивый юбилей – 20 лет творческой жизни. Первый спектакль актеры-любители представляли на родной сцене Дворца культуры нефтепереработчиков в первые дни февраля 2002 года. Тогда коллектив собрался непрофессиональный, в большинстве – из талантливых заводчан, чья душа просила выхода в творчество. За 20 лет состав «легионеров», не один раз менялся, но всегда качественно рос. Дополнительное доказательство тому – большой разноплановый репертуар и внушительная коллекция наград. Самая «свежая» как раз в канун юбилея – гран-при фестиваля «Свет рампы», на котором мозыряне представили свою нашумевшую версию «Мастера и Маргариты».

«Свет рампы» на сегодняшний день — самый представительный конкурс, который собирает сильнейшие любительские коллективы со всей страны и не только. Для народного молодежного театра «Легион» фестиваль – возможность показать себя, вынести на суд профессионального жюри то, что уже было представлено зрителю. В 2018-м мозыряне уже забирали Гран-при «Света рампы». Тогда представляли спектакль «Руанская дева», который в Мозыре собирал аншлаг. Спустя время счастливая творческая история повторилась: режиссерская группа и актеры замахнулись на сложное, но невероятно интересное произведение, зал Дворца культуры нефтепереработчиков едва вместил желающих на двух премьерных показах. А жюри театрального фестиваля по достоинству оценило постановку.

«Мастера и Маргариту» признали также лучшей режиссерской работой на фестивале. И здесь Александр Мазьков искренне делит награду с женой Ириной, которая вложила в постановку свою фантазию и профессионализм.

Люди, которые вливаются в большую семью «Легиона» — артисты не по профессии, а по душевному призванию. На сцене они погружаются в мир ярких и даже безумных эмоций, и дарят своему зрителю невероятные впечатления.

В одном из недавних интервью Александр Мазьков подчеркнул, несмотря на любительский статус, «Легион» — коллектив Дворца культуры ОАО «Мозырский НПЗ». И это ко многому обязывает. Все 20 лет акцент «легионеры» стараются делать на стабильно высокий уровень и качество. Ведь на кону, честь лучшего завода в республике. Вот и к юбилейной дате готовят нечто особенное. То, что сможет удивить и порадовать каждого зрителя. Незабываемую творческую встречу со зрителями «Легион» назначил на весну.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ