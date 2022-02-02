На пожаре в Мозырском районе в деревне Березовка погиб пенсионер

1 февраля в 08-59 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре кирпичного дачного дома по адресу: Мозырский район, д. Березовка, СТ «Яблонька». По прибытии к месту вызова работников МЧС было установлено, что дом полностью охвачен огнем, наблюдается интенсивное горение внутри дома. Хозяин – 1948 г.р., пенсионер. Проживал в Мозыре совместно с женой 1952 г.р., пенсионеркой. Домовладение, в котором произошел пожар, использовалось под дачу. Со слов соседей хозяин домовладения периодически употреблял спиртные напитки, курил. Пожар ликвидирован спасателями. При проведении работ по разборке строительных конструкций под обломками обнаружено сильно обгоревшее тело хозяина дома. В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.