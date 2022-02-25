Множество фейков, слухов и домыслов. Съемочная группа телеканала проехала по улицам Мозыря

25 февраля. Пятница. Мозырь. Полдень. Самые активные в это время – коммунальники. Как только установилась погода – начали убирать тротуары и дороги. За зиму на них было высыпано тонны песка. Сейчас его и спецтехникой, и метлами, и лопатами сгребают и вывозят. На улицах привычно малолюдно для этого времени суток. Рабочие на заводах, служащие в офисах, дети в школах. На заправках очередей не наблюдалось, около банкоматов тоже. В магазинах – покупатели. Торговля прибыли и выручке всегда рада. Утверждают, и сахар, и спички, и туалетную бумагу завезут, если скупят всю. Запасов товаров на складах хватает. На сайте газеты «Гомельская правда» выложено обращение руководства облисполкома. Население просят не поддаваться панике, опираться только на официальные источники. Ситуация находится под контролем органов власти.