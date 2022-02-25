Сегодня четвертый день досрочного голосования. Итоги собирают после закрытия избирательных участков. Когда готовился выпуск, их еще не было. Зато есть точные цифры за три предыдущих дня. На республиканском референдуме явка граждан Гомельской области составила 27,61%. Активно пополняют статистику и мозыряне.

15 избирательный участок. Библиотека имени Пушкина. Тут голосуют жители Нежнова, Ветровой, четной стороны Пролетарской, Опанского, переулка Швейный. Всего в списке комиссии 1704 человека. Избиратели 15 участка голосуют досрочно довольно активно. У каждого свои аргументы. Но, в любом случае, все считают, что их личный голос должен попасть в общую копилку.

Дворец культуры нефтепереработчиков. Избирательный участок № 25. Досрочное голосование проводят в восьмом кабинете. 27 февраля, в главный день голосования, основной процент избирателей будут встречать на втором этаже в хрустальном зале. Как всегда, в холле будет работать буфет, настроение голосующим обещают поднимать творческие коллективы дворца. А пока комиссия принимает избирателей здесь. В основном это пенсионеры, но приходят и молодые. Среди них – Татьяна с дочкой Полиной. Кстати, малышка на выборах не в первый раз.

А вот представители старшего поколения. Пришли тоже с позитивом и с пожеланием мирного неба всем белорусам.

Голосовать пришла и мозырская поэтесса Ада Боровицкая с супругом. Кстати, в тему референдума она оформила свою поэтическую группу «Осенний серпантин» в Одноклассниках. Вместе с пожеланиями радости, добра и здоровья и многочисленными стихами – приглашение принять участие в важном событии страны. Свою активность Ада Боровицкая объясняет любовью к стране, конечно же, признается в любви рифмой.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ