Водителю, который не смог завести свой автомобиль, помогли сотрудники патрульно-постовой службы Мозырского РОВД

Сильные морозы порой оборачиваются проблемами для автовладельцев. Водителю, который не смог завестись, помогли сотрудники патрульно-постовой службы Мозырского РОВД.

В ходе очередного дежурства внимание наряда патрульно-постовой службы мозырской милиции привлекли молодые люди, которые стояли на крыше автомобиля. В ходе разбирательства выяснилось, это владелец авто и его друг. Из-за морозов машина не заводилась, толкнуть не хватило сил, на помощь позвали знакомого, а таким неординарным способом, стоя на крыше, подавали ему знак о своем местонахождении. Патрульный наряд помог завести автомобиль, после чего продолжил несение службы.