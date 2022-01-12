Сегодня в отделе ЗАГС Калинковичей Богдану Некрашевичу, первому белорусу 2022 года, выдали первый документ – свидетельство о рождении

В новом 2022 году первым белорусом, который первым появился на свет, стал жителей соседних Калинковичей Богдан Некрашевич. Малышу и его родителям – самое пристальные внимание, самые теплые поздравления и многочисленные подарки. Сегодня в отделе ЗАГС Калинковичского райисполкома на торжественной церемонии Богдану выдали первый документ – свидетельство о рождении.

Богдану Некрашевичу всего 12 дней от роду. И он уже один из известнейших жителей Калинковичей. Малыш стал первым белорусом, который появился на свет в 2022, он родился спустя две минуты после боя курантов. Про эту новость написали многие средства массовой информации. В адрес Богдана и его родителей и сейчас не перестают поступать поздравления. А 12 января в отделе ЗАГС Калинковичского райисполкома на торжественную церемонию вручения первого документа – свидетельства о рождении собрались родственники, а еще коллеги. Папа Богдана, Дмитрий, работает в РОВД.

Родителям Богдана – цветы и подарки, а малышу – уже заполненная анкета с будущим правом трудоустройства в органы внутренних дел. Ирина и Дмитрий не думали и не гадали, что их долгожданный малыш появится раньше срока и станет первым белорусом 2022 года. Первого ноль первого двадцать второго в ноль-ноль ноль две минуты. Эти цифры – дата и время рождения.12.01.22 – получение первого документа. Появление Богдана на свет связано с красивыми цифровыми комбинациями и красивой семейной историей. Своим появлением малыш уже принес счастье своей семье. Некрашевичи уверены, что их маленький первый белорус 2022 года во всем всегда будет первым.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ