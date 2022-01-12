В новом 2022 году первым белорусом, который первым появился на свет, стал жителей соседних Калинковичей Богдан Некрашевич. Малышу и его родителям – самое пристальные внимание, самые теплые поздравления и многочисленные подарки. Сегодня в отделе ЗАГС Калинковичского райисполкома на торжественной церемонии Богдану выдали первый документ – свидетельство о рождении.
Богдану Некрашевичу всего 12 дней от роду. И он уже один из известнейших жителей Калинковичей. Малыш стал первым белорусом, который появился на свет в 2022, он родился спустя две минуты после боя курантов. Про эту новость написали многие средства массовой информации. В адрес Богдана и его родителей и сейчас не перестают поступать поздравления. А 12 января в отделе ЗАГС Калинковичского райисполкома на торжественную церемонию вручения первого документа – свидетельства о рождении собрались родственники, а еще коллеги. Папа Богдана, Дмитрий, работает в РОВД.
Родителям Богдана – цветы и подарки, а малышу – уже заполненная анкета с будущим правом трудоустройства в органы внутренних дел. Ирина и Дмитрий не думали и не гадали, что их долгожданный малыш появится раньше срока и станет первым белорусом 2022 года. Первого ноль первого двадцать второго в ноль-ноль ноль две минуты. Эти цифры – дата и время рождения.12.01.22 – получение первого документа. Появление Богдана на свет связано с красивыми цифровыми комбинациями и красивой семейной историей. Своим появлением малыш уже принес счастье своей семье. Некрашевичи уверены, что их маленький первый белорус 2022 года во всем всегда будет первым.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Сегодня в отделе ЗАГС Калинковичей Богдану Некрашевичу, первому белорусу 2022 года, выдали первый документ – свидетельство о рождении
В новом 2022 году первым белорусом, который первым появился на свет, стал жителей соседних Калинковичей Богдан Некрашевич. Малышу и его родителям – самое пристальные внимание, самые теплые поздравления и многочисленные подарки. Сегодня в отделе ЗАГС Калинковичского райисполкома на торжественной церемонии Богдану выдали первый документ – свидетельство о рождении.