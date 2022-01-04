В Калинковичах задержаны «гастролеры», ограбившие пенсионерку в канун Нового года

Невесёлый Новый год выдался у 86-летней жительницы Калинковичей. Около полуночи она увидела у себя на кухне мужчину и женщину. Незнакомец схватил нож и потребовал денег, угрожал отрезать голову. Бабушка отдала 23 рубля, незваные гости покинули жилище. Только днем 1 января она рассказала о случившемся сыну, который приехал в гости. Он раздумывать не стал и сообщил об этом в милицию. Правоохранители записали приметы преступников, передали их всем наружным службам и в соседние с Калинковичами районы. 2 января сотрудники патрульно-постовой службы милиции похожих людей задержали на железнодорожном вокзале в Калинковичах. Они оказались жителями Молодечно. 46-летний мужчина и его 37-летняя сожительница перед Новым годом приехали в гости к сестре женщины в деревне Нахов. Однако та куда-то пропала и на звонки не отвечала. А доехать обратно было не за что. Женщина и вспомнила, что когда-то в Калинковичах жила ее дальняя родственница. Было решено попытать счастья там. Двери никто не открыл, а в соседней квартире громко работал телевизор. Пара выставила стекло в окне и проникла внутрь. Ограбив пожилую женщину, на попутке уехали в деревню Автюки к бывшему сожителю женщины. После решили вернуться в Молодечно, но на вокзале в Калинковичах были задержаны. По факту разбоя, совершённого группой лиц, возбуждено уголовное дело.