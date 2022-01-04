Губернатор Гомельской области провел в Мозыре прием граждан. Вопросы жителей всего региона принимались в телефонном режиме и лично.

Высказаться. Обсудить. Принять правильное управленческое решение. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел в Мозыре прием граждан и прямую телефонную линию. Судебные тяжбы и ремонт дорог. Вот проблемы мозырян, которые выходят на уровень губернатора. По словам дозвонившихся с «дорожным» вопросом, эта тема – дело не одного дня и даже не одного месяца. Где-то все упирается в технический регламент, где-то – в финансирование.

По каждому из вопросов Иван Крупко дает компетентный ответ. По всем указанным адресам будут выезжать соответствующие службы.

На личном приеме была и нестандартная просьба: глава местного сельского хозяйства просил выделить дополнительные земли под развитие племенного овцеводства. В хозяйстве у Дмитрия Яблонского сейчас 1750 голов. С учетом планируемого увеличения поголовья и земель фермеру нужно больше. В районе свободных под эти цели площадей нет. Но мозырянин готов рассмотреть варианты в Калинковичском или Петриковском районах. Вопрос будет решен положительно, но с важным уточнением: «Не в ущерб другим». В целом, диалог с губернатором у жителей Мозырщины получился длинным и насыщенным. По всем обращениям даны конкретные поручения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ