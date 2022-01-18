В инспекции Министерства по налогам и сборам Мозырского района подвели итоги работы за 2021 год. По словам налоговиков, год был довольно непростым. Удалось ли исполнить доходную часть бюджета? С какими трудностями пришлось столкнутся? Какими будут основные направления работы в 2022 году? Об этом и многом другом говорили на общем собрании.

На учете в Мозырской инспекции по налогам и сборам состоит более 65000 плательщиков. В их числе две тысячи организаций, почти три с половиной тысячи индивидуальных предпринимателей и около шестидесяти тысяч физлиц. Стоит отметить, что Мозырская инспекция обслуживает не только район, а объединяет сразу несколько регионов Полесья. Основной задачей налоговых органов является обеспечение поступления платежей в бюджет в полном объеме.

План выполнили более чем на 100 процентов. Это стало возможным, благодаря, в первую очередь, госсектору. На его долю приходится более 90% платежей. В тоже самое время поступления от частников снизились на 19%. Налоговики отмечают, большая часть – 99% плательщиков, вносят платежи добровольно. С остальными ведется разноплановая работа. В целом, по Гомельской области Мозырская инспекция является ведущим налоговым органом.

На подведении итогов анализировали вопросы, связанные с образовавшейся задолженностью по платежам некоторыми предприятиями. Какие меры нужно предпринять? Обсудили так же и новые виды платежей. Так, с 2021 года введен транспортный налог, авансовый платеж по нему поступил в размере более 93%. С 2022 года плательщиков станет еще больше, введен налог на квартиры. Налоговым органам в ближайшее время предстоит широкомасштабная разъяснительная работа.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ