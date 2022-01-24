«Союзная решимость-2022». На Полесье встречают российских военнослужащих

На Полесских землях встречают российских военнослужащих, которые прибывают для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси.

Продолжается подготовка к совместным белорусско-российским учениям «Союзная решимость-2022». В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Беларуси прибывают подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации. Учитывая, что проверка является внезапной, прибытие войск осуществляется на протяжении всего первого этапа. В Калинковичах и Мозыре гостей встречали хлебом-солью и под звуки военного оркестра.

Проверка слаженности боевых подразделений двух стран начнется в феврале. Учения будут проходить в два этапа. На первом проходит переброска сил, создаются группировки войск, будет организована охрана важных объектов. Активная фаза учений начнется 10 февраля.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ